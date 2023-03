Kaolack: 5 organisations de la société civile célèbrent le centenaire de " Talatay Nder" et appellent à la révision des articles 111 et 196 du code de la famille.

En ce jour de célèbration du centenaire de " Talatay Nder", 05 organisations de la société civile de la zone centre ont rendu hommage aux femmes de Nder qui ont sacrifié leurs vies pour le respect de la dignité des femmes.



Ainsi, les 5 organisations de l'axe centre ont saisi cette occasion pour appeler à la révision des articles 111 et 196 du code de la famille.



Elles réclament ainsi le relèvement de l'âge du mariage et la non interdiction de la recherche de paternité.



C'est entités interviennent dans l'éducation, l’autonomisation économique et politique de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre etc...