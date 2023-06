Kalidou Koulibaly : « Il faut avoir du respect pour le championnat saoudien… J’ai parlé avec Aliou Cissé ! »

Quelques jours après la signature de son contrat XXL en Arabie Saoudite dans le club d’Al Hilal pour un contrat d’une durée de trois ans avec un salaire annuel de 30 millions d’euros, le désormais ex défenseur de Chelsea est revenu sur sa nouvelle aventure au Moyen Orient. Kalidou Koulibaly (32 ans) qui est persuadé d’avoir pris la bonne décision, compte bien s’imposer au Golfe.

Alors que personne ne le voyait s’exiler dans le championnat saoudien, le capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal, a décidé de relever ce challenge. « C’était une décision très difficile. J’ai beaucoup réfléchi. J’ai demandé conseil à ma famille, à mes proches … Ils ont tout de suite dit oui. Après c’était à moi de faire mon choix. J’ai attendu certaines réponses de Chelsea, et voilà, c’était pas des réponses que j’attendais. Donc j’ai décidé de poursuivre ma carrière ici à Al Hilal. Ça va me permettre de préparer la CAN 2024, mais aussi d’aider le club à grandir », a-t-il expliqué au micro de nos confrères de 13tv à qui il a confié ses premiers mots.

Somme toute, cette décision n’a pas été si difficile que cela, si l’on en croit Koulibaly : « La culture de l’Arabie Saoudite, c’est quelque chose de très important pour moi… La religion est très importante pour moi. Quand on parle de l’Arabie Saoudite, on parle de Médine, on parle de la Mecque. Pour moi, c’est important de me rapprocher de la religion et de rapprocher ma famille de la religion, d’éduquer mes enfants dans cette religion musulmane. »

D’après lui, il est hors de question de parler de fin de carrière. Sa venue à Al Hilal est tout, sauf une partie de plaisir… « Je ne suis pas venu en vacances ou pour faire une pré-retraite. Je suis venu ici pour être compétiteur et être performant en équipe nationale et en club. Le club mérite du respect parce les gens sont là à dire qu’en Arabie Saoudite on est en pré-retraite. Je pense qu’il faut avoir beaucoup de respect pour le club Al Hilal et le championnat saoudien parce qu’avant il y avait beaucoup de joueurs de qualité qui étaient là et il y a des joueurs d’actualité qui sont en train d’arriver », a-t-il lâché.

Enfin, pour ce qui est de son avenir avec la sélection nationale, le capitaine des Lions a été très clair. « J’en ai parlé à Aliou Cissé. On a eu cette discussion là. Il m’a dit ce qu’il pensait et je lui ai donné mes raisons et pourquoi je voulais absolument signer ici. Il a compris. Maintenant c’est lui le Boss, c’est lui qui sélectionne les joueurs. Comme je l’ai dit, il n’y aura aucun traitement de faveur qui sera fait. Ce n’est pas parce qu’il s’agit de moi qu’il sera gentil. Si je suis performant, il me sélectionnera. Si je suis moins performant que certains qui jouent en Europe, il les sélectionnera. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. C’est à moi d’être performant et de monter ce que je sais faire... »