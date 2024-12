KOLDA : « une enveloppe de trois milliards a été dégagée pour permettre aux opérateurs d’acheter 300 mille tonnes attendues … » (Mamadou Faye, SG du personnel Louga /Sonacos)

En mission de sensibilisation à Kolda, les délégués du personnel de la Sonacos entendent changer de fusil d’épaule pour le développement du secteur. C’est ainsi que Mamadou Faye délégué du personnel de Louga estime qu’une enveloppe de trois milliards a été dégagée pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation.



Dans la foulée, il précise que cela va permettre de commencer l’achat des 300.000 tonnes attendues cette année. Et d’après lui, cette nouvelle approche s’inscrit dans un souci de préférence nationale avec le développement de l’industrie locale.

À en croire Mamadou Faye, « nous sommes à Kolda après Ziguinchor pour sensibiliser nos partenaires, notamment les producteurs et les opérateurs économiques sur la feuille de route adressée par le DG de la Sonacos El Hadj Ndane Diagne. Et il s’agit entre autre dans cette adresse du DG de diriger toutes les graines vers les usines. »

À cela il ajoute : « notre mission essentielle est de sensibiliser les paysans pour qu’ils ne vendent pas leur production dans les marchés hebdomadaires. Et cette stratégie n’aide pas l’État dans sa politique de souveraineté alimentaire. Ainsi, avec l’achat des graines par la Sonacos, les usines devront fonctionner pour alimenter toute la chaine et contribuer au développement du pays. En ce sens, cette politique va lutter contre le chômage et l’exode rural. D’ailleurs, il y a au moins 7.000 emplois qui devront être créés… »

Avec la restructuration des usines, « nous attendons 300.000 tonnes qui devront faire tourner les industries presque toute l’année. Actuellement, les fonds sont mis en place pour que les producteurs soient pays. D’ailleurs, le DG a instruit que les camions ne doivent pas dépasser le stationnement de 48 heures sans entrer dans leurs fonds. En ce sens, une enveloppe de trois milliards a été dégagée pour permettre aux opérateurs d’acheter l’arachide… »