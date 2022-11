KOLDA : les travailleurs des Conseils départementaux et des mairies suspendent la grève…

Les travailleurs des Conseils départementaux et des mairies suspendent provisoirement leur grève, en attendant les conclusions de la rencontre avec le gouvernement. Ils l’ont fait savoir à l’occasion de leur sit-in tenu au sein de la mairie ce mercredi 23 novembre.



Portant leur parole, Méta Kandé, SG des travailleurs du Conseil départemental de Kolda estime que cette suspension est due à la rencontre avec le gouvernement à Dakar. C’est pourquoi, selon lui, à l’image du pays Kolda s’inscrit dans cette dynamique.



Dans la foulée, il précise que si rien de concluant et formel ne sortait de cette rencontre, la « grève continuera » jusqu’à satisfaction totale de leurs doléances.



Selon Méta Kandé toujours, « nous voulons l’application de l’article 29 de la loi de 2011 qui s’impose à tous les agents de l’État, sinon on va continuer la grève. Et pour le moment nous attendons les conclusions qui sortiront de la rencontre de Dakar. » Dans la foulée, il ajoute : « on ne va plus signer des conventions car nous ne sommes pas des commerçants. Cette manière de faire ne passera plus, puisque tout a été bien expliqué par l’inspection du travail en présence du patronat (conseils départementaux et mairies). Maintenant ce qui reste, c’est l’effectivité de la fonction publique locale sinon la grève va continuer... »