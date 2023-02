KOLDA : l'hôpital régional sans ophtalmologue... Psychose des malades...

L'hôpital régional de Kolda est sans ophtalmologue depuis plusieurs mois. Et cette situation créé une psychose chez les patients. Aujourd'hui, pour se faire consulter, les patients se bousculent au service d'ophtalmologie du centre de santé. Et sur place, les premiers arrivés sont les premiers servis, les autres sont pris sur rendez-vous, et il arrive que des patients attendent des semaines avant de se faire consulter.

D'après Diakaria Diallo, syndicaliste à l'hôpital régional, il n'y a qu'une technicienne supérieure en ophtalmologie au district sanitaire à la place d'un ophtalmologue. C'est ce qui lui fait avancer que la région tout entière n'a pas d'ophtalmologue. Et c'est une situation difficile que vivent les patients qui ont des problèmes occulaires.

C'est pourquoi, les syndicats ne cessent de rappeler cela à la direction de l'hôpital régional parfois par des mouvements d'humeur. En ce sens, il lance un appel aux autorités locales et administratives pour les aider à régler la situation.

Hawa S. est une patiente qui attend toujours à être consultée pour un problème de vision. "On m'a donné plusieurs rendez-vous au district sanitaire tellement les patients sont nombreux. De ce fait, je voudrais que l’État nous vienne en aide..."

Aujourd'hui, les nombreux patients se rabattent sur Ziguinchor ou Dakar pour se faire consulter. À en croire Diénaba fraîchement revenue de Dakar, "il a fallu que je parte à Dakar après une longue attente pour une consultation. Finalement c'est à Bopp que je me suis fait consulter par un ophtalmologue. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je suis mon traitement."