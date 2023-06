KOLDA : coupure générale d'eau... services sanitaires en sursis...

La journée de mercredi 14 juin a été rude pour les koldois à cause d'une coupure générale d'eau au niveau des robinets. Et cette situation a mis certains services sanitaires en sursis et privé plusieurs ménages d'eau potable. C'est avec surprise que les fouladounabé se réveillés sans le liquide précieux coulant du robinet.

Aujourd'hui ce sont les sapeurs qui ont secouru le service de dialyse de l'hôpital régional, nous renseigne l'intersyndicale. À part cela, l'eau faisait défaut dans les autres services.



Certains comme Ramata du quartier Sikilo, estiment que le manque d'eau est devenu monnaie courante. À ce titre, elle précise : "chaque jour depuis plus de deux ans, nous avons l'eau vers une heure du matin. Et c'est à cette heure que nous sommes obligés de faire le plein pour le jour suivant. Nous sommes fatigués de cette situation et nous voulons qu'on nous rétablisse l'eau..."

Beaucoup de koldois se rabattus sur les puits avec tous les risques liés aux maladies. Il faut rappeler que cette situation commence à perdurer dans la capitale du Fouladou où l'eau est devenue un casse-tête pour les ménagères. Et à l'heure où ces lignes sont écrites, la situation n'est pas encore rétablie.

Nous y reviendrons..