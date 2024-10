KOLDA : Sanoussy Diakité et AMFIT réaffirment leur engagement dans la mouvance présidentielle

Sanoussy Diakité et AMFIT (alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail) réaffirment leur engagement dans la mouvance présidentielle. Ainsi, Sanoussy Diakité et ses amis comptent accompagner le Pastef aux prochaines législatives. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse tenu ce mercredi 02 octobre dans la capitale du Fouladou. C'est une occasion que Sanoussy Diakité président de AMFIT a choisi pour rappeler leur parcours au sein de la coalition Diomaye-président. Dans cette dynamique, il soutient qu'ils ont joué un rôle important pour l'élection du tandem Diomaye-Sonko à la magistrature suprême.

C'est fort de tous ces constats qui s'inscrivent en parfaite harmonie avec l'idéologie de AMFIT que Sanoussy Diakité, ex DG ONFP compte cheminer avec le Pastef. D'ailleurs, le président de AMFIT précise " nous sommes en parfaite harmonie avec la décision prise par le premier ministre Ousmane Sonko. Donc nous serons mobilisés pour les prochaines joutes électorales aux côtés de Pastef même si nous n'avons pas de liste."

Dans la foulée, AMFIT exhorte le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko à accorder une attention aux propositions constructives relatives à la souveraineté