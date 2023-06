KOLDA : Samba Diakhaté (IA) "Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen du CFEE..."

Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen du Cfee et de l'entrée en sixième d'après l'IA de Kolda, Samba Diakhaté. Il a fait cette déclaration lors du point effectué sur l'examen du CFEE et de l'entrée en sixième ce mardi 20 juin. Pour l'année 2023, l'IA de Kolda compte 16.818 candidats dont 7.608 garçons et 9.210 filles.

A en croire l'IA de Kolda, "cet examen pour le premier diplôme de nos élèves revêt une importance particulière, mais aussi symbolique." Dans la foulée, Samba Diakhaté précise : "nous notons une évolution non négligeable cette année. Ainsi, nous avons une augmentation de 414 candidats dont la majorité sont des filles."

Dans la même lancée, il poursuit : "nous pensons aller vers un bon bon déroulement de l'examen avec les dispositions prises notamment au niveau des inspections de l'éducation et de la formation. D'ailleurs, même les dispositions sécuritaires sont prises aussi pour que les potaches composent dans de bonnes conditions."

Il faut rappeler que l'examen du CFEE et de l'entrée en sixième débutera ce mercredi 21 juin.