KOLDA : « Notre vision de bâtir ensemble le Sénégal de demain traduit notre orientation stratégique… » (Mame Thierno Aïdara, président du MIDS)

Le mouvement de l’innovation pour le développement du Sénégal vient de décliner ses objectifs pour une société épanouie. Initiée à Kolda, le mouvement compte accompagner le développement territorial dans diverses activités porteuses dans une innovation encadrée. Ainsi, c’est une occasion saisie par son président Mame Thierno Aïdara qui souhaite à travers leur vision, traduire leur volonté de transformation structurelle pour un développement endogène. C’est pourquoi, ce mouvement se veut réel et réaliste pour éviter les échecs en plaçant l’homme au centre de ses préoccupations.

À l’en croire, « notre vision « bâtir ensemble le Sénégal de demain » traduit notre orientation stratégique pour fournir aux hommes et aux femmes les outils nécessaires pour une transformation structurelle. »

Dans la foulée, il précise : « les interventions du mouvement s’inscrivent également dans l’accompagnement de la politique économique du gouvernement du Sénégal. À cet effet, on va travailler avec les autorités compétentes et les services gouvernementaux pour maximiser l’impact des actions et des ressources auprès des populations. »

Selon lui, « le mouvement a pour objectif de promouvoir des solutions innovantes faces aux défis sociaux, économiques et environnementaux du pays. Ainsi, il vise à renforcer les capacités locales et à encourager l’innovation dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de la santé de l’éducation, de la gestion des déchets entre autres… »