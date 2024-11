KOLDA : Moussa Baldé(ex Ministre/PCD) " c'est avec une infinie tristesse que je viens d'apprendre le décès Mamadou Moustapha Ba...grosse perte pour le Sénégal..."

Moussa Baldé ex Ministre et PCD/Kolda présente ses condoléances suite au rappel à Dieu de son collègue Mamadou Moustapha Ba ex Ministre des finances. Dans cette dynamique, il soutient que c'est avec une infinie tristesse que " je viens d'apprendre le décès de notre collègue Mamadou Moustapha Ba dernier Ministre de l'économie et des finances sous Macky Sall."



Il poursuit "je l'ai connu en 2013 quand j'étais DG de la sodagri alors qu'il était DG du budget. Ainsi, nous avons travaillé ensemble à l'époque en tant que DG, on a eu à nous connaître. Après quand, je suis devenu Ministre nous avons travaillé dans une ambiance formidable ." En ce sens, il témoigne en ces termes " c'est un cadre compétent qui aimait son pays et dévoué au travail. D'ailleurs, il n y a qu'à revoir les débats à l'assemblée nationale lorsqu'il présentait la loi de finances 2024, on se rend compte à quel point il était un expert, un cadre d'une dimension énorme. C'est une grosse perte pour le Sénégal. Que la terre lui soit légère. C'est une peine d'apprendre sa disparition en pensant à sa famille et à tous ses proches..."



Madou Diallo