KOLDA / Moussa Baldé (PCD/MESRI) : « Une enquête sera ouverte et les responsables seront poursuivis et punis de façon sévère... »

Après avoir passé en revue les dégâts causés par des individus malintentionnés lors des récentes manifestations, le ministre de l'enseignement supérieur, Moussa Baldé (PCD), estime que les auteurs seront identifiés et punis par la loi. Ainsi, il soutient que des enquêtes seront menées pour identifier les auteurs de ces actes « ignobles ». Dans cette dynamique, il avance qu’ils vont se constituer « partie civile » afin que les auteurs soient punis de façon « sévère » par la loi. Il a fait cette déclaration lors de la remise de dix moulins pour alléger le travail des femmes du monde rural pour une autonomisation épanouie de ces dernières.



À l’en croire, « des enquêtes seront menées et nous allons nous constituer partie civile. Ainsi, nous voudrions que les auteurs de ces dégâts soient sanctionnés de façon sévère par la loi. En ce sens, ceux qui sont en train d’incendier le pays et les édifices publics, on ne sait pas quel projet ont-ils pour le Sénégal ? S’il faut détruire le pays que nous avons construit en 60 ans, même avec dix mandats on ne pourra pas le reconstruire. » C’est pourquoi, il précise en se posant des questions « donc quel est le projet, c’est détruire le Sénégal pour le reconstruire dans 60 ans. Et quand on brûle une université comme celle de Dakar, il faut combien de temps pour la reconstruire. C’est pourquoi, nous condamnons fortement ces agissements d’individus levés pour détruire le Sénégal. »



« J’ai visité les dégâts causés par des individus malintentionnés qui ont attaqué nuitamment le Conseil départemental en saccageant nos bureaux. Dans la foulée, ces derniers ont incendié des bus du GIE « Serigne Sané » parqués ici tous les soirs qui ne travaillent que pour les koldois. D’ailleurs, mon premier discours d’homme politique à Kolda était que je ne voudrais pas qu’on blesse un koldois pour que je devienne président du Conseil ou tuer un mouton pour ma propre gloire. »



Dans la foulée, il revient sur leur mission : « cela fait 8 ans que nous sommes au Conseil départemental et notre objectif est de voir comment satisfaire les besoins des populations. En ce sens, on a remis plus de 50 moulins, 30 batteuses d’arachide sans compter les écoles construites et la jeunesse avec la récente finale départementale. C’est cela notre ambition, mais de ne jamais blesser qui que ce soit… »



Il faut rappeler que lors des récentes manifestations à cause du délibéré du procès Ousmane Sonko/Adji Sarr le Conseil départemental, les services des mines et des finances ont été incendiés et saccagés.