KOLDA : Malang Baldé (Jeunesse Apr) « À Kolda, BBY peut trouver un consensus fort et permanent… La composition de la délégation désignée est loin d’être un bon signal… »

Ça craint déjà à Kolda, avant même l’arrivée des émissaires de Macky Sall pour la réconciliation de la famille apériste. Malang Baldé, jeune de la mouvance présidentielle, est l’un d’entre eux. D’après lui, la tentative de réconciliation de la famille de l’Apr à Kolda est mal partie. Selon toujours lui, les membres de la délégation pour réconcilier les parties, sont loin d’être un bon signal.



À l’en croire, « à Kolda, BBY peut trouver un consensus fort et permanent pour les prochaines législatives. En tout cas, il faudra déployer beaucoup de ressources humaines qui maîtrisent les rouages de l’Alliance Pour la République et capables de se soumettre à ses directives. »



Dans la foulée, il souligne : « il faut préciser que la composition de la délégation désignée pour se rendre dans la capitale du Fouladou est loin d’être un bon signal. C’est paradoxal, à la limite pathétique d’envoyer des émissaires qui, lors des précédentes élections locales, avaient refusé de se conformer à la conduite du parti. Ces mêmes responsables choisis pour jouer le rôle de pompiers avaient défié sans gêne aucune leur mentor en organisant des listes parallèles contre la coalition du Benno. »



À propos des émissaires, il avance : « ils ont tous respectivement rompu le pacte républicain, la discipline du parti lors des investitures passées. Pour le premier, il ne faut pas chercher à Diamniadio ce qui se trouve à Pout, pour s’en convaincre. » D’ailleurs, selon lui, « il faut juste revoir la récente déclaration de Benoit Sambou au lendemain de sa défaite à Ziguinchor. Si Doudou Ka est capable de commettre un tel acte de défiance contre son parti, il faut sans doute noter qu’il ne saurait être un homme de consensus et de dialogue. D’ailleurs, il n'est pas non plus la solution pour une sortie de crise. Pour le second, le patron de la jeunesse républicaine, c’est l’adepte de l’école des listes parallèles. Un jeune responsable qui bénéficie de la confiance de son mentor capable de poser une telle légèreté politique ne pourrait tirer l’épine du pied. »



« Bref, le jeu est simple, s’ils parviennent à réunir tous les responsables politiques du Benno Bokk Yaakar de Kolda au tour d’une table, ce qui paraîtrait d’ailleurs difficile. Ce serait une bonne chose, même si cette prouesse ne sera qu’une mascarade, de la poudre aux yeux, un simulacre », conclura-t-il.