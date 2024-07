KOLDA : Les épreuves du BFEM se déroulent dans de bonnes conditions...

Entamées ce lundi 22 juillet, les épreuves du brevet de fin d'études moyennes(BFEM) se déroulent dans de bonnes conditions à Kolda. Ainsi, les potaches sont déjà plongés dans la première épreuve notamment la dissertation avant d'entamer la dictée et le texte suivi de questions. Dans cette dynamique, aucun incident n'a été signalé comme l'utilisation des téléphones portables interdite dans les salles de classes. A cela, il faut ajouter la sécurité assurée par les forces de défense. Dans la foulée, il faut noter que la traditionnelle visite des autorités académiques, administratives et locales a été faite dans les différents centres pour faire le point.



En ce sens, nous nous sommes rendus au centre du CEM 2 polarisant deux jurys avec 150 candidats chacun pour nous enquérir de la situation. Ici les potaches sont dans le bain de la dissertation. Et deux sujets sont proposés au choix aux élèves dont l'un traite des réseaux sociaux et l'autre est tiré du roman de Saint-Exupéry.



Il faut ajouter que le collège français de la Guinée Bissau compose au centre du CEM 2 dans le jury 2 avec 51 candidats. Dans cette dynamique, Hassatou Diallo est une des candidats venue passer le BFEM. Ainsi, elle soutient que c'est sa deuxième fois. A ce titre, elle précise " j'ai fait l'entrée en sixième ici il y a quatre ans. C'est pourquoi, je souhaite revenir faire le bac ici encore si je réussis à mon examen." Dans la foulée, elle rappelle " j'ai choisi les études de français car je les aime beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus d'opportunités avec les études en français pour moi..."



Fatoumata Baldé est une candidate au centre du CEM 1 qui estime que le sujet de dissertation portant sur les réseaux sociaux est abordable. En ce sens, elle souligne " je savais qu'un tel sujet risquerait d'arriver avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est pourquoi, je me suis donné les moyens de le préparer avant l'examen..."



Madou Diallo