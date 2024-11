KOLDA/Législatives : Tidiane Tamba (Pastef) « je ne suis pas un politique politicien travaillant sur le schéma des considérations ou climats… travailler sereinement avec les énergies positives des femmes… »

Pour la victoire du Pastef aux législatives du 17 novembre, Tidiane Tamba responsable politique ne compte pas lésiner sur les moyens. Ainsi, il entend mettre toutes les énergies positives dans leur corbeille avec une mobilisation forte des femmes pour cette victoire. C’est cette déclaration qu’il a faite lors de leur rencontre avec les groupements de femmes. C’est une occasion qu’il a saisie pour dire qu’il n’est pas dans des « schémas » ou « climat » politiques. C’est pourquoi, il précise qu’il ne peut y avoir de développement sans les femmes tout en appelant les acteurs politiques au calme, à la retenue et au culte de la paix.



Sans réserve, il estime « je ne suis pas un politique politicien travaillant sur le schéma des considérations ou climats politiques. C’est pour cela, il faudrait que je travaille avec des femmes de valeurs. Ce n’est pas la première fois que je travaille avec les femmes. » Dans la foulée, il précise « mais aujourd’hui, j’ose espérer tout en le croyant fermement qu’avec Penda Sow et le mouvement « Allah Reni » pour le développement à la base, nous allons amorcer une nouvelle ligne a cote du Pastef. »



Il est important aujourd’hui quelques jours après leur adhésion au niveau du parti Pastef-les patriotes à travailler considérablement à la mobilisation des énergies positives en vue des échéances du 17 novembre prochain à court terme. Mais à long terme, Il soutient « nous allons travailler sereinement avec les énergies positives des femmes du fouladou pour mettre en place une dynamique forte. Ainsi, cette dynamique va continuer au-delà des législatives puisque Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne sont pas élus pour un seul mandat. »



A cela, il ajoute « nous sommes ici minimum jusqu’en 2050 selon le référentiel que nous avons tracé. Et on ne peut pas bâtir une nation sans les femmes. Mais cela se fera avec des femmes moteurs de développement…»