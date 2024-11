KOLDA/Législatives : La coalition takku-wallu Sénégal au marché central, dans le monde rural...

La coalition takku-wallu Sénégal du département de Kolda à l'assaut des votes des populations. Ainsi, la tête de liste départementale Moussa Baldé, sa colistiére Binta Seck, du secrétaire général du PDS Ndiogou Déme ont effectué des visites au marché central et dans le monde rural. Au marché central, la coalition a fait les cantines, les tabliers, rencontré les passants pour parler de leur programme tout en présentant leur spécimen. C'est une occasion saisie par Moussa Baldé de se rapprocher encore plus des populations qui reconnaissent en lui son leadership dans le département.



Mais l'effervescence s'est passée dans le monde rural où les populations ont accueilli la coalition en grande pompe. Dans cette lancée, le marché hebdomadaire de Temento dans la commune de Dabo en est un exemple illustratif. D'ailleurs, il est connu très fort dans le monde rural avec toutes les actions qu'il a entreprises en faveur de ces populations. A celà, il faut ajouter les communes de Guiro Yoro Bocar et Médina Elhadji n'ont pas été en reste. Ces accueils montrent à quel point, les populations de ces contrées vouent un respect immense au Pr Moussa Baldé.



En ces termes, la tête de liste départementale de la coalition takku-wallu Sénégal " j'en appelle à la responsabilité des populations à voter pour nous majoritairement. Non seulement, nous sommes le bon choix mais aussi cela va nous permettre de contrôler l'action du gouvernement à l'Assemblée nationale..."