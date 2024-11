KOLDA : Le dialogue islamo-chrétien, une réalité au Fouladou...

À Kolda, le dialogue islamo-chrétien est une réalité à l'heure où certaines idées sont véhiculées pour diviser. Ainsi, le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady, Chérif Léheib Aïdara et l'évêque de Kolda, Monseigneur Jean Pierre Bassène marquent cette convivialité entre les deux communautés.

D'ailleurs, Chérif Léheib Aïdara ne cesse de mentionner à chaque occasion que "l'évêque de Kolda et moi ne faisons qu'un." C'est une image qu'il faut montrer en exemple aux jeunes, aux fanatiques pour les ramener aux fondamentaux sociaux comme l'amour de son prochain, la sociabilité entre autres dans une société en perte de repères.

Et à chaque fois qu'il y a une rencontre régionale, les deux hommes s'assoient, discutent ensemble en toute convivialité. D'ailleurs, lors de la célébration de la ziarra annuelle de Saré Mamady, l'évêque de Kolda joue un rôle important dans l'organisation. À celà il faut ajouter que l'évêque est présent tout au long des différentes activités de la cérémonie officielle. Et si nous prenons la peine d'écrire sur cette belle image entre les deux hommes de Dieu, c'est pour montrer aux populations dans leur diversité culturelle et religieuse qu'il est possible de vivre dans l'unité, la paix ensemble.

Mieux les politiciens, les militants et les populations devraient sensibiliser sur ce bel exemple de commun vouloir de vie commune entrevu par le dialogue islamo-chrétien incarné par ces deux hommes...