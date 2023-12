KOLDA : Le casa sport de Ziguinchor étrenne sa première victoire de la saison...

Le Casa Sport (vert et blanc) de Ziguinchor vient d'étrenner sa première victoire de la saison en battant génération foot par un but à zéro lors de la 8e journée à Kolda, ce dimanche 17 décembre. Le but victorieux a été inscrit par Mamadou Coly à la 52e minute de jeu en seconde période sur une belle action collective.

Après une première période hachée, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score de parité, (0-0). À la reprise, le Casa Sport décide de prendre les choses en main malgré une légère domination de Génération Foot de Mady Touré. Ainsi, les hommes de l'entraîneur Cheikh Cissé conserveront leur avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire soys la poussée des percussionnistes de "allez casa".