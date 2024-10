KOLDA : Daouda Sidibé (responsable politique nouvelle responsabilité), sans gants : « Si on laisse tout à ces gens-là, on file droit vers la dictature… Il faudra les stopper avant que l’irréparable ne se produise… »

Au lendemain du dépôt des listes pour les législatives, nous avons donné la parole à Daouda Sidibé, responsable politique à la Nouvelle responsabilité d’Amadou Ba.

Ainsi, il est revenu sur son choix porté sur Amadou Ba, avant de taxer les tenants du nouveau régime « d’apprentis ». Dans la foulée, il précise qu’avec ce régime le pays « file tout droit vers la dictature », vu la tournure des événements. C’est pourquoi, il soutient qu’il faut « les stopper avant que l’irréparable ne se produise.»

À l’en croire, « le régime actuel est en mal de discours. On ira bientôt en campagne électorale et ils n’ont aucun argument valable pour convaincre les populations. Tout ce qu’ils ont vendu n’est que des illusions. D’ailleurs, c’est une fuite en avant car ils auront du mal à faire face au peuple. Aujourd’hui, l’opposition a pris une bonne longueur d’avance sur eux. » À cela, il ajoute : « nous allons leur imposer la cohabitation à l’assemblée nationale. Et si on laisse tout à ces gens-là, on file droit vers la dictature. D’ailleurs, ils ont tripatouillé les institutions de l’État avec le limogeage des présidents du HCC et du CESE. À cela s’ajoute le parjure du président avec la dissolution de l’assemblée nationale. C’est fort de tous ces constats que je pense que le peuple a une occasion inouïe et rêvée de se racheter pour l’équilibre. Comme ils le disaient en étant dans l’opposition, il faut donner la majorité de l’assemblée nationale à l’opposition pour équilibrer. Et les sénégalais ont compris que ce régime est conduit par des apprentis. C’est pourquoi, il faudra les stopper avant que l’irréparable ne se produise... »

Accompagner Amadou Ba est un choix de cohérence et de continuité….

Sur son choix, il souligne « Amadou Ba est le choix de la cohérence, de la constance et de la continuité. En ce sens, on sait que l’élection présidentielle est le rendez-vous d’un homme avec son peuple. Ainsi, on l’a vendu sur le marché électoral. Ensuite on s’est dit qu’il faut être cohérent puisqu’on ne peut pas faire tout ce travail et revenir au bout de quelques temps dire que ce n’est pas l’homme de la situation. Et en tant que républicain, on a été dans toutes les étapes de l’APR à BBY. » Sans sourciller, il soutient : « avec le Premier ministre Amadou Ba, on a réalisé de belles prouesses au Sénégal. Voici autant de raisons qui nous ont poussé à l'accompagner pour le développement de notre pays. D’ailleurs, Amadou Ba est une personnalité sereine, un démocrate avec une posture républicaine et loin des invectives. À ce titre, on a besoin de ses qualités qui sont tout le contraire de celles de ceux qui sont là. »

« Notre défaite à la présidentielle n’a en rien entaché notre engagement en politique, car les sénégalais ont accrédité un taux honorable à Amadou Ba. Et on a décidé compte tenu de son statut de chef de l’opposition de l’accompagner à l’affirmer pleinement. »

C’est léger d’accuser de grands commis de l’État sans preuve…

Sans gants, il déclare : « c’est Ousmane Sonko en réalité qui a du mal à se positionner. Comme dirait les psychologues, il est perdu avec un conflit de rôle tout en se croyant opposant et pouvoir. D’ailleurs, il anime l’opposition et le pouvoir en même temps. En ce sens, je pense que c’est léger d’accuser de grands commis de l’état sans preuve. Pour moi c’est du Sonko. Et de plus en plus il fait dans la menace, dans l’intimidation mais cela ne passera pas. Est-ce que les sénégalais ont besoin de ceci réellement? »

Il poursuit : « actuellement, on demande au gouvernement de trouver des solutions aux inondations, à ⁹la vie chère, aux migrations irrégulières, au chômage entre autres. D’ailleurs, ce sont eux qui disaient que le régime sortant n’était pas capable de prendre en charge les problèmes des sénégalais. D’ores et déjà, nous avons vu leur gestion catastrophique des inondations. Ceci est un échec cuisant pour l’actuel régime. En réalité au vu de ces échecs, les sénégalais n’ont plus d’espoir venant de ce gouvernement. Malheureusement, les emplois crées par l’ancien régime sont en train d’être détruits par ce régime-là. »