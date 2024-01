KOLDA : Abdourahmane Baldé (DG/LONASE) envoie d'anciennes gloires du football local supporter les Lions en Côte d'Ivoire...

D'anciennes gloires du football local de Kolda sont envoyées en Côte d'Ivoire par Abdourahmane Baldé, pour supporter les Lions du Sénégal pour la coupe d'Afrique des nations.

Ainsi, le DG vient de lier l'acte à la parole après avoir inauguré le terrain de football synthétique pour la jeunesse de sa région. Il s'agit d'Abdoulaye Diallo ex joueur des Niayes de Pikine et du Casa Sport, d'Ibrahim Sagna dit "Salenko", de Matar Dème ex international sénégalais, d'Oumar Darry ex pensionnaire d'Aldo Gentina, du coach Fofana de l'académie foot du Fouladou, entre autres.

C'est un rêve devenu réalité pour ces anciens footballeurs que vient de matérialiser le DG de la LONASE. En ce sens, même s'ils n'ont pas pu réaliser leur rêve pour la plupart, ils auront au moins la chance de participer à la CAN en tant que supporters...