KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé (ex maire/ministre) félicite Macky Sall pour sa décision…

L’ex maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, félicite le président de la République Macky Sall pour sa décision de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024.

Selon lui, Macky Sall a montré sons sens élevé des « responsabilités » devenu une qualité « rare » aujourd’hui.



Pour Abdoulaye Bibi Baldé toujours, « le Président Macky Sall a démontré à la face du monde sa dimension d’Homme d’État au service de son peuple. Ainsi, il a répondu à la citation d’Abraham Lincoln qui disait qu’un homme d’État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections... »



Et ABB d'ajouter : « son Excellence le Président Macky Sall a démontré sa grandeur, son objectivité et son sens élevé des responsabilités. Ainsi, ces qualités ont été confirmées par sa décision de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. À cet effet, il a fait preuve d’humilité, ce qui le hisse au sommet des chefs d’État exemplaires, dans un Sénégal où la parole donnée n’a plus de valeur et où la violence s'invite dans notre quotidien. »



Dans la même lancée, il poursuit : « n'étant nullement tenu et malgré les alternatives dont il dispose, il a fait le choix de lancer un signal fort aux générations futures et à une nation qu’il a lui-même placée sur les rampes d’une émergence certaine. L’histoire du Sénégal, vous citera comme une référence car face à l’adversité, vous avez su répondre de la plus belle des manières dans l’intégrité et la dignité. Mieux, vous avez montré aux Sénégalais la voie de l’espoir en unissant les cœurs. »





« Vos œuvres parleront à jamais pour vous, car à travers votre totale abnégation, vous avez su mettre en avant l’intérêt d’un Sénégal indivisible où règne la sécurité et l’État de droit », conclura-t-il.