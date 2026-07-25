KIIRAAY - La Patrie d’abord: Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a dévoilé, ce samedi 25 juillet, le nom de son nouveau parti politique, à l’occasion de l’Assemblée générale constitutive tenue au King Fahd Palace de Dakar. La nouvelle formation, issue de la transformation de la coalition « Diomaye Président », portera le nom de KIIRAAY - La Patrie d’abord / Les Patriotes Républicains.





Cette annonce marque l’aboutissement d’un processus de restructuration engagé depuis novembre 2025 sous la conduite d’Aminata Touré, superviseure générale de la coalition, désignée par le chef de l’État pour fédérer ses soutiens autour d’un appareil politique unifié. Elle intervient sur fond de rupture consommée avec Ousmane Sonko et le Pastef, et clôt plusieurs mois de tractations, de meetings départementaux et de ralliements de maires, d’organisations et de mouvements politiques à la cause présidentielle.





Le choix du nom, qui puise dans le lexique wolof, s’inscrit dans une volonté affichée d’ancrage populaire et de rassemblement, deux mois après que le président eut instruit son équipe d’ouvrir la coalition à « tous les Sénégalais et Sénégalaises » ainsi qu’à tous les acteurs politiques et de la société civile désireux de s’engager à ses côtés. La création de KIIRAAY intervient alors que plusieurs ministres et responsables, jusqu’ici tiraillés entre la coalition présidentielle et leurs formations d’origine, sont appelés à trancher en faveur d’une adhésion exclusive au nouveau parti.







Le congrès national, qui doit installer les structures définitives de la formation à travers le pays, est annoncé pour la fin de l’hivernage, à l’issue d’une tournée nationale destinée à mobiliser les militants dans l’ensemble des régions.

