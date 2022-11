KÉDOUGOU / Tournée de la MMESS, Mme Victorine A. Ndeye : le maire Ousmane Sylla engagé à accompagner les femmes et les jeunes

Madame Victorine Anquediche Ndeye, Ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, a été accueillie ce 24 novembre 2022 par les femmes de la commune de Kédougou dans une ambiance festive au niveau de la mairie.

Elles sont venues des différents quartiers de la ville pour repondre à l’appel du Maire et DG de Dakar Dem Dikk, Monsieur Ousmane Sylla, pour accueillir et présenter leurs doléances, entre autres, équipements, intrants, formation dans la transformation des produits locaux, clôture des périmètres maraîchers, dotation de sites maraîchers, écoulement de productions, etc...

La Ministre a salué la mobilisation et dit prendre en compte les doléances des femmes qui sont invitées à faire des regroupements en fonction de leurs activités.