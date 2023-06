Justice : Pape Ndiaye (Walf) et Serigne Saliou Gueye (Yoor-Yoor) vers une liberté sous contrôle judiciaire

Les journalistes Pape Ndiaye, de Walfadjri et de Serigne Saliou Gueye directeur de publication du journal « Yoor Yoor » devront être remis en libertés incessamment si l’on se fie de l’avocat Me KhoureyChi Ba qui a fait un post sur sa page Facebook : « Liberté en téléchargement des journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye qui sont toujours en détention. Mais la mesure de contrôle judiciaire est actée par le juge Mamadou Seck sur réquisition du procureur » informe l’avocat, Me Khoureychi Ba.



Pour rappel, Me Moussa Sarr nous a récemment confié qu’il avait déposé une demande de liberté provisoire hier pour son client Pape Ndiaye, aussitôt après l’audition dans l’après-midi. Il a également déposé ce matin, une autre pour une liberté provisoire pour Serigne Saliou Gueye.



Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire à Walfadjri a été inculpé pour "outrage à magistrat" et "diffusion de fausses nouvelles tandis que Serigne Saliou Gueye est inculpé après la publication d'un article sur la magistrature qui lui a valu ce séjour carcéral.