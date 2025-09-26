Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu

La société DAKARACTU S.A.R.L. se félicite de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar dans l'affaire l'opposant, ainsi que M. Serigne Diagne, ancien directeur de publication, à Serigne Mboup.







Les faits reprochés remontent à avril 2022, où, lors d'une émission diffusée sur Walf TV, Serigne Mboup a tenu des propos diffamatoires visant l'organe de presse Dakaractu et Serigne Diagne, suite à un reportage sur la commune de Kaolack. Dakaractu et son ancien directeur de publication ont alors servi une citation directe.







Trois ans de manœuvres dilatoires







Incapable d'apporter la moindre preuve à ses accusations, Serigne Mboup avait multiplié les manœuvres dilatoires pendant plus de trois ans, sollicitant plus de 13 reports d'audience. Malgré les nombreux prétextes avancés (voyage, meetings politiques, maladie, changement d'avocat, constitution de nouvel avocat, etc.), le juge a finalement rendu sa décision ce mercredi 24 septembre 2025.







Le verdict du tribunal







Lors de son audience correctionnelle, le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a statué sans équivoque : Serigne Mboup est déclaré coupable du délit de diffamation.







Les Condamnations Prononcées







Le Tribunal a prononcé les condamnations suivantes :











Amende : Une amende ferme de 200 000 Francs CFA.





Intérêts Civils et Réparations : L'allocation de 1 000 000 Francs CFA à Serigne Diagne et 1 000 000 Francs CFA à DAKARACTU S.A.R.L. à titre de réparation.





Frais de Justice : Les dépens sont mis à la charge du prévenu.





Publication du Jugement : L'ordre de publication du jugement dans les journaux dans un délai d'un mois.









Une sixième victoire judiciaire consécutive contre Serigne Mboup







Cette décision marque la sixième victoire consécutive remportée par Dakaractu et ses collaborateurs contre Serigne Mboup et ses proches depuis 2022. Il est crucial de noter que aucune des six (06) procédures judiciaires qui ont opposé les parties devant les tribunaux de Dakar et de Kaolack n'a été gagnée par Serigne Mboup et ses collaborateurs.











Détail des Six Procédures







Procédures devant le Tribunal de Grande Instance de Kaolack (N°1 à N°3) :







Procédure N°1 (7 mars 2023) : Plainte de Serigne Mboup contre Serigne Diagne et Moussa Fall. Jugement d'irrecevabilité de la procédure de Serigne Mboup.





Procédure N°2 (1er juin 2023) : Plainte de Dakaractu pour agression : trois (03) éléments de sécurité proches de Serigne Mboup (Amadou Lô, Ousmane Diop et Elhadji Abdoulaye Badara Thioye) ont été condamnés à un (01) mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires occasionnant une ITT de 7 jours contre le journaliste Moussa Fall de Dakaractu et au paiement d’un montant de 500 000 Francs CFA pour dommages et intérêts.





Procédure N°3 (2 juillet 2024) : Citation directe de la Commune de Kaolack/Maire Serigne Mboup contre Dakaractu et Moussa Fall. Le Tribunal a prononcé la relaxe de Dakaractu et du journaliste Moussa Fall et a débouté Serigne Mboup et la mairie.





Procédures devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (N°4 à N°6) :







Procédure N°4 (14 juin 2023) : Plainte de Serigne Diagne contre le journal La Dépêche Républicaine (appartenant à Serigne Mboup). Le directeur du journal a été condamné pour injures publiques à deux (02) mois d'emprisonnement avec sursis et le journal à payer 2 000 000 de Francs CFA de dommages et intérêts.





Procédure N°5 (8 novembre 2023) : Plainte de Serigne Mboup contre Serigne Diagne et Abdou Ndiaye. Le juge a débouté Serigne Mboup et relaxé Serigne Diagne .





Procédure N°6 (24 septembre 2025) : La présente décision, sanctionnant le délit de diffamation de Serigne Mboup.









Poursuite des attaques diffamatoires







Malgré la condamnation de Serigne Mboup et de ses proches à verser des dommages et intérêts à Dakaractu S.A.R.L., il est à noter que Dakaractu n’a jamais cherché à recouvrer les sommes dues, faisant preuve de clémence suite aux différentes décisions de justice.



Pire, loin de se calmer, Serigne Mboup poursuit ses attaques diffamatoires contre Dakaractu . La dernière en date, survenue ce 18 septembre 2025 lors de l'émission « RFM Matin », a d'ailleurs contraint notre avocat à lui signifier une nouvelle sommation interpellative. À ce jour, il refuse de prendre acte auprès de l'huissier de justice.







Remerciements





