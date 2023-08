Juan Branco après son arrestation : « Je suis entré au Sénégal de façon légale(…) j'ai été enlevé et aucun de mes droits n’a été respecté sur mon intégrité physique »

L’avocat franco-espagnol a fait face à la presse ce mardi à Paris après son week-end carcéral à la prison de Rebeuss. Libéré hier, Juan Branco n’a pas attendu longtemps pour se prononcer sur ce feuilleton judiciaire. « Les circonstances dans lesquelles j’ai été interpellé ne respectent pas le droit. Aucun de mes droits n’a été respecté sur mon intégrité physique » a dénoncé l’avocat de Ousmane Sonko qui signifie que des personnes n’ont pas cette chance d’assister un peuple brimé et réprimé. Et, qu’il le fait avec détermination quoi que cela puisse lui coûter.



Aussi, l’avocat franco -espagnol précise qu’il est entré au Sénégal de façon légale contrairement dit-il, à ce qui a été dit notamment par des autorités sénégalaises.



Juan Branco interpelle le président de la République Macky Sall à libérer les « détenus politiques » et à œuvrer pour une transition démocratique.