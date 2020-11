Journée nationale de l'élevage : Les acteurs demandent la prise en compte du code pastoral pour régler les problèmes.

À l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'élevage, ce jeudi 26 novembre 2020 à Diamniadio, les acteurs du secteur de l'élevage en ont profité pour aborder les problèmes que rencontrent ce secteur, notamment le climat entre éleveurs et agriculteurs. Selon, Aliou Dia, Président des Forces Paysannes, "les problèmes sur le climat entre éleveurs et agriculteurs, nous poussent à mener des réflexions pour humaniser et démocratiser l'espace pastoral."



Mme Dieynaba Sidibé d'ajouter que "le ministère de l'élevage et des productions animales est un ministère d'une grande dimension qui peut relever le défi de l'immigration clandestine et la résilience des populations mobiles pastorales du Sénégal. Nos priorités aujourd'hui, c'est l'entente et la solidarité entre les techniciens et les organisations d'éleveurs. Ce qui va nous permettre de régler tous les problèmes à savoir le conflit entre agriculteurs et éleveurs, les feux de brousse. Il faudrait que le code pastoral soit pris en compte, mais aussi que tous les problèmes urgents soient réglés pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions.