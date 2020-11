Journée mondiale des célibataires : « Pas de femme, pas de problème... »

Le jour des célibataires a été créé dans les années 90 par un petit groupe d’étudiants chinois qui voyaient dans cette date de 11.11 un signe. En effet, en Chine, le chiffre 1 représente l’individualité. C’est donc pour eux l’occasion de manifester leur fierté d’être célibataire,mais c’est surtout devenu, à l’instar de la St Valentin que l’on fête en Occident, l’opportunité pour la plupart de déclarer leur flamme à l’être aimé.



Avec le temps, cette journée est également devenue le prétexte pour des soldes sur les sites de e-commerces.

Une femme célibataire interpellée sur ce fait avoue que “c’est une combine créée dans le but d’éviter toute réaction de frustration, car lorsqu’on est une femme célibataire avec le temps on devient très susceptible.“



Dakaractu dans le but de connaitre le fond de la pensée des sénégalais par rapport à cette fête, a sillonné les rues de la capitale dakaroise afin de recueillir l’avis de quelques passants mariés ou célibataires.



D’aucuns pensent que ce n’est pas une honte d’être célibataire, tandis que d’autres sont persuadés que c’est une malédiction d’être célibataire lorsqu’on a atteint l’âge d’avoir une épouse.