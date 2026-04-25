Ligue des Champions d’Asie 2026 : Édouard Mendy s’offre un doublé historique avec un deuxième sacre consécutif avec Al-Ahli

Al-Ahli a confirmé son hégémonie sur le football asiatique en remportant la finale de la, au terme d’un match serré face aux Japonais du FC Machida Zelvia. Les Saoudiens se sont imposés 1-0 en finale de la Ligue des Champions d’Asie, décrochant ainsi un deuxième sacre consécutif dans la compétition.



Dans les cages, Édouard Mendy a une nouvelle fois de plus été impérial. Le portier des Lions a gardé sa cage inviolée en finale, confirmant sa réputation de spécialiste des grands rendez-vous. Cette performance s’inscrit dans une statistique impressionnante : en 7 finales disputées au cours de sa carrière, il réalise 7 clean-sheets, un exploit rarissime pour un gardien de ce niveau.



Capitaine et leader défensif, Mendy continue d’écrire sa légende. Neuvième titre déjà en poche notamment vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et tout récemment champion d’Afrique, le portier Sénégalais s’impose désormais comme l’un des gardiens les plus décisifs de sa génération.