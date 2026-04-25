Ligue des Champions d’Asie 2026 : Édouard Mendy s’offre un doublé historique avec un deuxième sacre consécutif avec Al-Ahli


Ligue des Champions d’Asie 2026 : Édouard Mendy s’offre un doublé historique avec un deuxième sacre consécutif avec Al-Ahli
Al-Ahli a confirmé son hégémonie sur le football asiatique en remportant la finale de la, au terme d’un match serré face aux Japonais du FC Machida Zelvia. Les Saoudiens se sont imposés 1-0 en finale de la Ligue des Champions d’Asie, décrochant ainsi un deuxième sacre consécutif dans la compétition.

Dans les cages, Édouard Mendy a une nouvelle fois de plus été impérial. Le portier des Lions a gardé sa cage inviolée en finale, confirmant sa réputation de spécialiste des grands rendez-vous. Cette performance s’inscrit dans une statistique impressionnante : en 7 finales disputées au cours de sa carrière, il réalise 7 clean-sheets, un exploit rarissime pour un gardien de ce niveau.

Capitaine et leader défensif, Mendy continue d’écrire sa légende. Neuvième titre déjà en poche notamment vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et tout récemment champion d’Afrique, le portier Sénégalais s’impose désormais comme l’un des gardiens les plus décisifs de sa génération.
Autres articles
Samedi 25 Avril 2026
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ligue 1: Lamine Camara auteur d’un but exceptionnel contre Toulouse (2-2)

Ligue 1: Lamine Camara auteur d’un but exceptionnel contre Toulouse (2-2) - 25/04/2026

BAL 2026 / CONFÉRENCE SAHARA : Entrée en matière manquée pour l’ASCVD devant le Club Africain qui s’impose 85-79

BAL 2026 / CONFÉRENCE SAHARA : Entrée en matière manquée pour l’ASCVD devant le Club Africain qui s’impose 85-79 - 24/04/2026

Promotion de l’expertise féminine : La journaliste Nadège Koffi, nominée Ambassadrice d'Africa Women Experts pour Afrique de l'Ouest

Promotion de l’expertise féminine : La journaliste Nadège Koffi, nominée Ambassadrice d'Africa Women Experts pour Afrique de l'Ouest - 24/04/2026

Mondial 2026 / Lamine Camara : « On va aller dans cette Coupe du Monde avec beaucoup d’ambition et pourquoi pas aller chercher ce trophée! »

Mondial 2026 / Lamine Camara : « On va aller dans cette Coupe du Monde avec beaucoup d’ambition et pourquoi pas aller chercher ce trophée! » - 24/04/2026

BAL 2026 / Conférence Sahara : L’ASC Ville de Dakar lance sa campagne face au Club Africain de Tunis

BAL 2026 / Conférence Sahara : L’ASC Ville de Dakar lance sa campagne face au Club Africain de Tunis - 24/04/2026

Basket fauteuil : le Sénégal joue sa chance au repêchage pour atteindre les Championnats du monde 2026

Basket fauteuil : le Sénégal joue sa chance au repêchage pour atteindre les Championnats du monde 2026 - 23/04/2026

Foot: Lamine Yamal forfait pour la fin de la saison mais

Foot: Lamine Yamal forfait pour la fin de la saison mais "disponible" pour le Mondial-2026 (club) - 23/04/2026

Notto Diobasse : la 4e édition des journées culturelles prévue les 8 et 9 mai 2026 à Baback Sérères

Notto Diobasse : la 4e édition des journées culturelles prévue les 8 et 9 mai 2026 à Baback Sérères - 23/04/2026

Karpowership accélère l’impact mondial de sa fondation One World Karadeniz

Karpowership accélère l’impact mondial de sa fondation One World Karadeniz - 23/04/2026

CAN 2027 : le projet « Pamoja » fragilisé par le récent rapport de la CAF, relance la piste d’une délocalisation

CAN 2027 : le projet « Pamoja » fragilisé par le récent rapport de la CAF, relance la piste d’une délocalisation - 22/04/2026

FSF/ l’argent de la CAN met le feu au Comex : 50 millions + 13 millions FCFA par tête — le partage qui scandalise le Comex, primes suspectes, clans rivaux et menace d’implosion

FSF/ l’argent de la CAN met le feu au Comex : 50 millions + 13 millions FCFA par tête — le partage qui scandalise le Comex, primes suspectes, clans rivaux et menace d’implosion - 21/04/2026

Saint Louis : 34ème édition du Festival international de Jazz, les organisateurs affichent leur ambition

Saint Louis : 34ème édition du Festival international de Jazz, les organisateurs affichent leur ambition - 19/04/2026

Lutte: Ada Fass s’offre Eumeu Sène et entre dans la cour des grands

Lutte: Ada Fass s’offre Eumeu Sène et entre dans la cour des grands - 19/04/2026

Premier League : Manchester City bat Arsenal et relance la course au titre

Premier League : Manchester City bat Arsenal et relance la course au titre - 19/04/2026

Maroc : Libération de 3 supporters sénégalais, la diplomatie et la CNDH poursuivent la mobilisation

Maroc : Libération de 3 supporters sénégalais, la diplomatie et la CNDH poursuivent la mobilisation - 18/04/2026

Ada Fass vs Eumeu Sène- Remise de drapeau : Makane Mbengue « Feu Gaston Mbengue peut être fier de cet héritage »

Ada Fass vs Eumeu Sène- Remise de drapeau : Makane Mbengue « Feu Gaston Mbengue peut être fier de cet héritage » - 18/04/2026

Remise de drapeau à Alioune Sarr : « Nous devons préserver votre l’héritage ... » (Bira Sène)

Remise de drapeau à Alioune Sarr : « Nous devons préserver votre l’héritage ... » (Bira Sène) - 18/04/2026

Mondial-2026 : la Fifa dénonce les tarifs de transports

Mondial-2026 : la Fifa dénonce les tarifs de transports "élévés" pour le stade depuis New York - 18/04/2026

Judo : Le collectif des clubs majoritaires dénonce une gouvernance contestée à la fédération

Judo : Le collectif des clubs majoritaires dénonce une gouvernance contestée à la fédération - 16/04/2026

Projection du film « Les Rythmes de l’Afrique » : la Russie fait revivre le FESMAN de 1966 à la jeune génération

Projection du film « Les Rythmes de l’Afrique » : la Russie fait revivre le FESMAN de 1966 à la jeune génération - 16/04/2026

MASA 2026 : la Sénégalaise Khadija Ndiaye en lice pour le prix des jeunes créateurs de contenus africains

MASA 2026 : la Sénégalaise Khadija Ndiaye en lice pour le prix des jeunes créateurs de contenus africains - 16/04/2026

Centenaire du Président Me Abdoulaye Wade : le ministère de la Culture prépare une célébration historique

Centenaire du Président Me Abdoulaye Wade : le ministère de la Culture prépare une célébration historique - 15/04/2026

A notre regretté père Alioune Badara Ndiaye , Ancien fonctionnaire international de la FAO

A notre regretté père Alioune Badara Ndiaye , Ancien fonctionnaire international de la FAO - 14/04/2026

Culture / Exposition « Le Nœud de la cohésion » : un hommage vibrant à Moussa Diop Sambalaye

Culture / Exposition « Le Nœud de la cohésion » : un hommage vibrant à Moussa Diop Sambalaye - 13/04/2026

Genève : Ismaël Lô en concert à l’Alhambra pour célébrer l’Afrique et la Francophonie

Genève : Ismaël Lô en concert à l’Alhambra pour célébrer l’Afrique et la Francophonie - 12/04/2026

Espagne : le Barça fait un pas de plus vers un 29e titre, Yamal triplement décisif

Espagne : le Barça fait un pas de plus vers un 29e titre, Yamal triplement décisif - 11/04/2026

Italie : l'AC Milan sombre à domicile et dit adieu au titre

Italie : l'AC Milan sombre à domicile et dit adieu au titre - 11/04/2026

Ligue 1 : les résultats de la 29e journée

Ligue 1 : les résultats de la 29e journée - 11/04/2026

Championnat africain scolaire U15 : le Sénégal sacré au bout du suspense

Championnat africain scolaire U15 : le Sénégal sacré au bout du suspense - 10/04/2026

Accréditations FIFA : à Lausanne, les médias dénoncent des dérives et exigent des réformes immédiates

Accréditations FIFA : à Lausanne, les médias dénoncent des dérives et exigent des réformes immédiates - 10/04/2026

RSS Syndication