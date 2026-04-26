Basket-BAL : l’ASC Ville de Dakar enchaîne une deuxième défaite face à Al Ahly (72-76)


Basket-BAL : l’ASC Ville de Dakar enchaîne une deuxième défaite face à Al Ahly (72-76)
L’ASC Ville de Dakar poursuit son début de tournoi compliqué. Battus par le Club Africain lors de leur entrée en lice, les Dakarois ont concédé une deuxième défaite consécutive face à Al Ahly (72-76), confirmant des difficultés persistantes dans cette phase de compétition.

Pourtant, tout avait bien commencé avec un 8-0 initial qui laissait entrevoir une réaction après le revers inaugural. Mais comme lors du premier match, l’ASCVD a rapidement perdu le fil, laissant Al Ahly revenir puis prendre le contrôle. À la pause, les Égyptiens menaient déjà 42-32, grâce à une meilleure maîtrise collective.

La rencontre s’est jouée sur des détails récurrents : un banc adverse plus performant (33 points contre 23), une domination au rebond (52-43) et une adresse offensive légèrement supérieure (38,8 % contre 37,0 %). À cela s’ajoute une maladresse persistante à trois points (15,4 %) et des lancers francs laissés en route (66,7 %), des lacunes déjà observées lors du match contre le Club Africain.

Malgré tout, quelques individualités ont tenté de maintenir l’ASCVD à flot. Angok Yak Deng (9 points, 5 rebonds) et Ater James Majok (16 points, 6 rebonds) se sont montrés actifs, tout comme Ibrahima Sylla en sortie de banc. Mais l’impact limité de la rotation et l’absence prolongée de Mamadou Lamine Diop ont freiné les ambitions sénégalaises.

En face, Johnathan Jordan (12 points) et Zachary Lofton (9 points) ont porté une attaque collective et disciplinée. Malgré un dernier quart-temps plus accroché, Al Ahly a su conserver son avance.

Sur le plan statistique, l’ASCVD a pourtant montré une certaine agressivité avec 27 points inscrits en contre-attaque contre seulement 3 pour Al Ahly, ainsi que 15 points marqués sur pertes de balle adverses contre 8. Les Dakarois ont également dominé dans la raquette avec 46 points contre 32. Cependant, ces efforts ont été annihilés par un déficit dans la gestion globale du match, notamment avec 21 pertes de balle concédées et un temps de domination largement en faveur des Égyptiens.

Avec deux défaites en deux sorties, l’ASC Ville de Dakar est déjà sous pression et devra rapidement réagir pour relancer sa campagne. Prochaine rencontre, l’ASCVD devra rapidement corriger contre FUS Rabat le 29 avril pour espérer rester dans cette compétition.
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Dimanche 26 Avril 2026
Alain Bonang



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