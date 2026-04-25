Ligue 1: Lamine Camara auteur d’un but exceptionnel contre Toulouse (2-2)


Ligue 1: Lamine Camara auteur d’un but exceptionnel contre Toulouse (2-2)
Titulaire avec l’AS Monaco en déplacement à Toulouse, le milieu international sénégalais a ouvert son compteur de buts de la saison en inscrivant le deuxième but monégasque à la 18e minute de jeu à la suite d’une frappe surpuissante.

Lancé par Maghnes Akliouche, l’ancien Messin a fixé la défense toulousaine avant d’armer une frappe surpuissante dans la lucarne de Guillaume Restes.  Un geste d’une pureté technique rare, qui a électrisé le Stadium de Toulouse.

Monaco avait pourtant bien entamé la partie, ouvrant le score par Teze dès la 6e minute, avant le but de Camara à la 18e minute.  Mais les Violets ont su renverser la vapeur pour arracher le nul 2-2, privant les Monégasques d’une victoire qu’ils semblaient tenir.
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Samedi 25 Avril 2026
Alain Bonang



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