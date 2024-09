Journée mondiale de la rage : 232 chiens abattus à Ziguinchor, une centaine de morsures notées

La journée mondiale contre la rage est célébrée ce 28 septembre à Ziguinchor. Transmise par morsure, la rage est devenue une menace de santé publique. À Ziguinchor, une opération d’abattage de chiens errants a été organisée par les autorités, lors de laquelle 232 chiens ont été abattus.



" La rage est une menace de santé publique sur le plan national et même international, une maladie qui conduit à la mort. Au Sénégal, il y a 165 cas de rage humaine par an. Cela montre la présence de cette pathologie ", révèle le Dr Mohamed Sarr, directeur régional de l’élevage et des productions animales de Ziguinchor .



" À ziguinchor 132 cas de morsure ont été enregistrés, chose qui a motivé l’abattage de 232 chiens errants, des actions qui entrent dans le cadre de la stratégie de prévention mise en œuvre de 2023 à 2024", ajoute le Dr Sarr.