Journée internationale des femmes : L'AFEMA réclame une meilleure prise en charge et la transformation digitale dans leur vie professionnelle.

L'association des femmes du ministère de l'eau et de l'assainissement (AFEMEA) a célébré la journée internationale des droits des femmes, sous l'égide de sa cellule genre, ce lundi 13 Mars à la sphère ministérielle de Diamniadio. À l'occasion de cette journée, ces travailleuses ont exprimé leur satisfaction par rapport aux progrès qui on été notés, en magnifiant le dynamisme de leur tutelle dans la prise en charge de leurs besoins et intérêts.



Pour cette année, les femmes du département ministériel de l'eau et de l'assainissement ont choisi comme thème "la transformation digitale dans la vie professionnelle des femmes", pour lutter pour leurs droits, mais également négocier pour une meilleure prise en charge de leurs conditions de travail. Selon elles, du fait de son caractère masculin parce qu’appartenant à des métiers de l'industrie, les femmes occupent souvent des postes relégués au second plan. Mais avec la digitalisation, l'espoir est toujours permis à leur yeux. "Parce que ça nous permettra de gagner beaucoup de temps quand-même. À travers les technologies, surtout les TIC nous aurons dû concilier travail et vie de famille", a laissé entendre la coordinatrice de la cellule genre, Maïmouna Dione, qui estime qu'il y a beaucoup de défis surtout dans le cadre du mécanisme et l'investissement qu'il faut pour que ces femmes puissent rester là où elles sont et jouer leur rôle convenablement.



Pour sa part, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui a présidé la cérémonie a magnifié la contribution des femmes du département, et du secteur de l’Eau et de l’Assainissement, qui de par leur compétence, leur disponibilité, leur esprit de créativité, jouent un rôle déterminant dans la déclinaison des missions confiées au ministère pour améliorer les conditions de vie des populations.

Pour ce qui est de la plaidoirie des femmes concernant leur promotion aux postes de décision qui est leur priorité, le ministre a soutenu avoir écouté « avec intérêt et le message est compris. Je partage entièrement vos préoccupations sur le besoin permanent de réduire les écarts entre les sexes dans l'accès aux métiers et aux services de l’eau et de l’Assainissement", a-t-il conclu.