Journée des Forces Armées/ Nov 1960-Nov 2024: Il y a 64 ans l'Armée recevait le 1er drapeau du Sénégal indépendant

Ce vendredi 8 novembre 2024, est célébrée la journée des Forces Armées sur l'étendue du territoire. Décalée de deux jours, l'événement est symboliquement célébré le 10 novembre de chaque année, car inscrit dans le calendrier républicain. Novembre 1960- novembre 2024, il y a 64 ans l'armée recevait le 1er drapeau de la République.

La cérémonie qui a eu lieu au Camp Dial Diop, a été présidée par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye. Pour cette année , le thème choisi est : " Vers la souveraineté technologique et industrielle dans les Forces armées". Un choix qui s'inscrit en droite ligne de la vision politique et qui offre l'opportunité d'examiner la problématique de l'autonomie stratégique de nos forces armées, en matière d'industrie de défense.

Pour le chef de l' Etat, " le contexte de besoin croissant en équipements militaires créé par la montée en puissance des Forces Armée, milite pour une autonomisation progressive afin de mieux satisfaire aux exigences d'un soutien logistique de plus en plus marqué par la déconcentration. La création d'une véritable industrie nationale de défense est aujourd'hui un impératif, pour parachever le niveau de professionnalisme et de rayonnement dont font preuve nos forces armées depuis plus de 60 ans. Il nous faut donc changer ce paradigme pour asseoir nos politiques sur des fondements solides et durable à même de nous assurer autonomie et résilience", a indiqué le Président Bassirou Diomaye Faye lors de son discours.