Journée de l’investissement : Le Sénégal à l’honneur à Madrid

Autant d’opportunités que les acteurs économiques espagnols pourraient saisir en vue de nouer des partenariats stratégiques et d’explorer de nouvelles opportunités commerciales. Des entreprises espagnoles déjà établies au Sénégal ont également effectué des témoignages sur la qualité de l’environnement des affaires, la collaboration entre le public et le privé, la qualité des ressources humaines, le développement technique et les innovations.



L’Ambassadeur du Sénégal et la Directrice de la Chambre de Commerce de Madrid ont exprimé leur satisfaction et ont réitéré leur volonté d’engager une collaboration fructueuse et pérenne entre leurs deux institutions.

Dans le cadre de la première édition de la journée de l’investissement du Sénégal à Madrid, co-organisée par l’Ambassade du Sénégal à Madrid et la Chambre de Commerce espagnole, AIBD SA a pris part à ce forum économique qui avait pour objectif de promouvoir les opportunités d’investissement du Sénégal et de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Espagne.La place de l’Afrique étant de plus en plus marquée avec le développement de la ZLECAF, le Sénégal constitue ainsi une destination stratégique à laquelle l’Espagne accorde une grande importance.Le Sénégal est le 3e pays prioritaire du programme de développement de l’Espagne avec en vue l’internationalisation d’activités commerciales et des investissements dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’industrie agroalimentaire, des transports aériens, etc...À l’occasion de cette activité économique, M. Abdoulaye Dièye, Directeur Général de AIBD SA, aux côtés des Directeurs Généraux de APIX SA et de la SAPCO, a mis en lumière les opportunités qu’offre la plateforme aéroportuaire à travers la mise en œuvre des projets phares du hub aérien et le développement d’activités extra-aéronautiques autour de l’Aéroport International Blaise Diagne et des aéroports régionaux.