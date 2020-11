Journée de l'étudiant de la Banlieue de Kaolack : Cheikh Baba Diallo au service de l'éducation spirituelle source du bien-être pour la réussite de l'étudiant.

La première édition de la journée de l'étudiant de la Banlieue de Kaolack a vécu ce samedi à l'université du Sine-saloum El Hadj Ibrahima Niass de Sing-sing. Organisée par le guide religieux, président-fondateur du mouvement " Solution Bay Spirituality", la journée était une occasion de révisiter un thème d'actualité c'est-à-dire "l'éducation spirituelle source du bien-être pour la réussite de l'étudiant."



Ainsi, les trois exposés étaient axés sur " étudiant aujourd'hui : Quelles identités, choix et orientations professionnelles", " les étudiants issus du milieu populaire : défis, attentes et responsabilités" et enfin " Spiritualité et morale : des solutions contre la déperdition estudiantine".



En marge de la journée, 300 bourses ont été mobilisées par ledit mouvement avec à sa tête, Cheikh Baba Diallo, au profit des étudiants de la Banlieue de Kaolack. À noter que le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, était le parrain d'honneur de la première édition de la journée de l'étudiant de la Banlieue de Kaolack...