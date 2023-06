Journée de l'environnement 2023 : Dangote Cement Sénégal à la rescousse de la mairie de Pout contre les déchets plastiques

L'entreprise Dangote Cement Senegal (DCS), dans le cadre de la journée mondiale de l’Environnement, a fait le choix d’aider la municipalité de Pout à lutter contre ses déchets plastiques et organiques. Le thème de cette année s’articule autour de la problématique de la "Lutte contre la pollution plastique". Avec le concours des populations, Dangote Cement Senegal a mobilisé toute la logistique nécessaire (tractopelles, camions-benne, main-d’œuvre, etc...), pour dégager la haie d'ordures de part et d’autre de la voie ferrée au cœur de la commune de Pout. Ce spectacle constituait jusqu’ici une ‘’cicatrice hideuse’’ sur son visage. Selon Malick Ndiaye, le maire de cette localité, "si 80% de ces monticules de déchets ont été dégagés, c'est grâce à l'appui logistique de Dangote Cement Senegal qui, depuis des années, ne ménage aucun effort pour contribuer à la salubrité de la ville". Le résultat est maintenant bien visible. "Aujourd'hui, ce lieu est le plus fréquenté grâce à l’aide de Dangote Cement Senegal. Au nom de toute la population, nous profitons de cette journée pour rendre un vibrant hommage à cette entreprise pour son accompagnement à travers la RSE et son appui constant aux populations. Le responsable du département des Mines et de la Géologie de Dangote Cement Senegal, Layti Ndiaye est, quant à lui, revenu sur cette initiative qui entre en droite-ligne avec la politique de durabilité de l'entreprise. "Nous avons une approche qui s'inscrit dans une action continue et l’objectif est d’éradiquer de façon définitive le problème des ordures plastiques, mais aussi organiques pour le bien-être des communautés’’, indique-t-il, non sans rappeler les principes de la durabilité. "Le premier principe de la durabilité, c'est un comportement responsable et cela implique la collectivité et les populations. Cela veut dire que chacun doit être son propre auditeur. Les actes que nous posons impactent la communauté", indique-t-il avant de sensibiliser les populations pour une meilleure prise en charge des déchets. "Nous appelons la communauté à prendre cette responsabilité de façon individuelle d’abord’’. L’initiative de débarrasser de ses ordures l’emprise de la voie ferrée traversant la commune de Pout vient à son heure avec la relance prochaine du chemin de fer...