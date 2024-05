Répression à Ngor: 1 an après, le village Lébou se remémore des atrocités qui lui ont couté plus de 30 millions FCFA.

Le 09 Mai 2023 est une date marquée d'une pierre noire et qui restera à jamais gravée dans les annales du village de Ngor et dans l'histoire de la communauté lébou. Cette date rappelle les tragiques répressions de la gendarmerie, qui ont coûté la vie à une jeune fille de 15 ans, Adji DIALLO, et causé de nombreuses blessures, certaines très graves, car entrainant pour certains un handicap à vie. Ces événements ont également causé la mort d’un des fils de Ngor, El Hadji FALL qui, également, succombera quelques mois plus tard, suite aux tortures subies après son arrestation alors qu'il était sorti, chercher de quoi couper son jeûne. Un an après les atrocités vécues, le village se remémore et continue à panser ses blessures qui ont couté plus de 30 millions FCFA. Autorités coutumières et religieuses, responsables des jeunes, populations réunies autour du mouvement Ngor Debout ont encore rappelé leurs attentes fondées sur la restitution des 6387 m2 du parking de Ngor dont une partie a été affectée à la gendarmerie nationale. Selon eux, ce parking ou « Arrêt Mame Tamsir » du nom de feu imam El Hadji Tamsir Mamadou Ndiaye représente beaucoup pour la communauté léboue de Ngor car jugé sacré et faisant partie de son patrimoine religieux et culturel. Le village exige également des enquêtes sur la série de répressions traversées entre mai 2023 au mois d’août et réclame justice pour toutes les victimes.