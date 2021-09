Journée Mondiale des enseignant(e)s : Un don de sang organisé en prélude des festivités.

Le comité d'organisation de la JME 2021 a organisé ce 30 septembre une journée de don de sang. La manifestation qui s’est tenue au CRFPE de Rufisque, a vu la participation de plusieurs enseignants qui ont donné de leur sang.



Ceci est en prélude à la journée des enseignant(e)s qui a lieu chaque année pour célébrer les enseignants à travers le monde. Elle commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignant(e)s ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d’enseignement et d’apprentissage.



Un an et demi après le début de la crise de la Covid-19, la Journée mondiale des enseignants (JME) 2021 met l’accent sur le soutien qu’il convient d’apporter aux enseignants pour qu’ils participent pleinement au processus de relance. Elle aura pour thème « Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation ».



Selon le Directeur des ressources humaines du MEN, qui a tenu à faire un don de sang accompagné de l’IA de Rufisque M.Diop, « Les perturbations causées par la pandémie de la Covid-19 ne nous ont pas empêché de faire de bons résultats… Les enseignants avec leurs capacités de résilience sont parvenus à obtenir de très bons résultats. Ces résultats sont produits par ceux qui sont dans les classes. C’est pourquoi nous avons pensé cette année ci organiser un grand panel à la sphère ministérielle OTD de Diamniadio…. », dira Serigne Soyoubou Badiane.



Lors de cette cérémonie prévue le 5 octobre prochain, des enseignants seront honorés pour services rendus à la nation, a-t-il fait savoir.