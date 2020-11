Journée Mondiale des Toilettes : « Ce thème choisi cette année cadre parfaitement avec l’objectif du développement durable » (T.A .Baba LY, SG MEA)

À l’instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré cette date très importante qui a eu pour thème cette présente édition : « Assainissement durable et changement climatique. »



Une occasion pour le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement de faire le point sur la situation de l’accès aux toilettes en milieu rural qui a été le nœud du problème durant ces dernières années.



Selon Thierno Ahmet Baba Ly, le SG dudit ministère qui a parlé au nom du Ministre Serigne Mbaye Thiam , « ce thème choisi cette année cadre parfaitement avec l’objectif du développement durable 6.2 qui vise l’accès universelle à un assainissement qui va prendre en considération les besoins des femmes et des filles… »



En effet le Sénégal, vu les défis du changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles, les inondations, le développement des maladies tropicales, a décidé de régler définitivement le problème de la défécation à l’air libre qui a considérablement chuté jusqu’à 29% en milieu rural et 4% en milieu urbain. L’information, la sensibilisation des populations et des décideurs sur cette problématique sont au cœur de ce dispositif mis en place par l’État du Sénégal.



« Selon une étude de l’OMS et l’Unicef réalisée en 2019, plus de la moitié de la population mondiale, soit 4, 2 milliards de personnes qui n’ont pas accès à des toilettes décentes. Deux écoles sur 5 ne sont pas équipées …. », a-t-il annoncé.



À la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les Objectifs de Développement Durable (ODD) mettent l’accent non seulement sur l’accès à l’eau potable et à un assainissement convenable, mais aussi sur la qualité et la disponibilité du service. La cible 6.1 de l’ODD 6 vise à « d’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable, pour tous ».



L’accès universel en question vise pratiquement tous les contextes (les ménages, les écoles, les établissements sanitaires, le milieu professionnel, etc.). La réduction des inégalités entre les différents sous-groupes de la société et une meilleure prise en compte des besoins des populations vulnérables sont également recherchées.



Cette ambition est également affichée par la cible 6.2 : « D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. »



Cette cérémonie marquant la célébration officielle de cette journée a été tenue ce 19 novembre 2020 à la sphère ministérielle de Diamniadio.