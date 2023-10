Journée Fouta Production : Boucher et Diockel livrent un match nul aux amateurs de la lutte

Diockel (Keur Massar Mbollo) a été beaucoup critiqué par ses fans et supporters ce dimanche à l’arène nationale de Dakar.

Pour cause, chacun croyait dur comme que leur lutteur ne ferait qu'une bouchée de son adversaire du jour, Boucher qu'ils ont qualifié de « comédien. »

Et pourtant, durant leur combat, c’est Boucher qui a pris toutes les initiatives pour se défaire de son vis-à-vis, le poussant dans ses derniers retranchements.

Un match nul, voilà ce qu’ont livré les deux lutteurs, même si pour les amateurs et chroniqueurs, c’est Boucher qui devait être vainqueur...