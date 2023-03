«Journalistes gazés» à la cité Keur Gorgui / Bamba Kassé précise : «Le Synpics ne s’occupe pas de ceux qui ne détiennent pas la carte nationale de presse»

Présent à la cité Keur Gorgui, le secrétaire général du syndicat national des professionnels de l’information et de la communication n’a pas manqué de s’exprimer sur la situation de quelques reporters aux alentours du domicile du leader de Pastef. Depuis ce matin, le constat est que les forces de défense et de sécurité (FDS) se sont déployées en masse à la cité Keur Gorgui pour interpeller les contrevenants à la décision préfectorale sur la marche prévue par les militants de Pastef. Des journalistes sur le terrain seraient gazés par les FDS. D’ailleurs, un d’entre eux serait à la clinique pour des soins après avoir reçu une grenade lacrymogène au pied.





Sur les lieux, Bamba Kassé après s’être informé de la situation des journalistes, a tenu à faire une précision relative aux prérogatives et limites du syndicat représentant les professionnels des médias. «Le Synpics est un syndicat qui s’occupe des professionnels. Ces derniers ne sont que ceux qui détiennent la carte nationale de presse. Alors, quand quelqu’un se considère comme journaliste alors qu’il a pas cette carte comme l’indique le code de la presse, le Synpics ne pourrait intervenir… » explique Bamba Kassé.