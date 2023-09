Janatou Mahwa : Plus de 2000 « Mbana » seront répartis entre 50 cuisines le jour du Magal

Comme il est de coutume à l’approche de chaque magal de Touba, ce sont des milliers de têtes de bœuf, mouton, chameau et autres volailles qui sont abattues et offertes en victuailles aux disciples venus pour la célébration du Grand Magal de Touba. Une tradition d’autant plus perpétuée par les « Thiantacounes » qui, pour cette édition 2023, vont ériger une cinquantaine de cuisines à ciel ouvert avec plus de 2.000 « mbana » (comprenez de grosses marmites).

Une manière d’assurer une bonne fête aux pèlerins répartis dans la ville de Janatou Mahwa, fief de feu Cheikh Béthio Thioune qui avait initié ladite tradition.