JOURNAL DU FESNAC 2 : Mots et maux du patrimoine culturel sénégalais

Le second numéro du journal du Festival National des Arts et Cultures (Fesnac) s’est intéressé aux politiques culturelles du Sénégal après 60 ans de gestion avec ses acquis et ses limites.



Fimela, localité qui se trouve dans le département de Fatick, à 62 km de la ville, a accueilli un colloque pour faire l'état des lieux du sujet avec un accent particulier sur le patrimoine culturel.



Des intellectuels spécialistes des questions culturelles ont posé le débat pour interroger le passé, mais surtout se projeter dans l’avenir. Ils ont donné des orientations pour faire valoir au patrimoine matériel comme immatériel, une protection institutionnelle.



Le Fesnac, c’est aussi de l’expression artistique. Dakaractu est allé au centre culturel du département pour apprécier de près la Performance en art plastique, incluse pour la première fois dans la célébration du Fesnac. Un jury qui se charge de jauger le travail des plasticiens compétiteurs à travers cet événement national, a livré son regard sur cet art bien représenté au Sénégal.



Les artistes aussi sont revenus sur leur production. Ils ont travaillé suivant le thème : MACKY, les Arts et le patrimoine.



L'autre expression artistique qui a marqué ces journées de célébration du Fesnac, est bien la danse traditionnelle. Pour donner une touche particulière au Fesnac, le ballet national du Théâtre Daniel Sorano a s'est produit devant le public fatickois grâce à ‘’Sorano chez vous’’, concept qui a consisté à décentraliser le mythique théâtre à Fatick au bénéfice des férus de la danse chorégraphique de la capitale du Sine.