"J’interpelle les autorités pour une séance de travail … La situation est grave... Le pays est en danger" ( Amadou Tidiane Wone)

Il était question d’un sujet qui préoccupe fortement le pays en ce moment : enlèvements et assassinats d’enfants. Et l’ancien ministre qui était présent à la conférence de presse tenue ce jour par le collectif " Aar Khaléyi" compte bien mener le combat contre ce fléau qui dira t-il menace le pays dans ses fondements.

Il a en outre égratigné le système éducatif. “ J’interpelle les autorités pour une séance de travail avec les concernés sinon la situation que nous vivons conduira à l'oisiveté qui mène à la drogue et la drogue mène aux maladies mentales... “