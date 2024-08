Italie : Une petite fille d'origine sénégalaise périt dans un incendie après avoir été oubliée par sa grand-mère

Une tragédie a encore frappé une famille sénégalaise en Italie. Après la famille Ndiol aux États-Unis, c'est désormais en Italie qu'une famille sénégalaise a été victime d'un incendie dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble à Santa Croce sull'Arno, via Turi. Malheureusement, c'est la plus petite de la famille qui a perdu la vie. D. Sow, 3 ans et demi, a été oubliée par sa grand-mère.

Selon le journal Les Échos, une douzaine de personnes, tous des Sénégalais, sont sorties indemnes de l'incendie. Une enquête a été ouverte. Il était 12h10 avant-hier lorsque l'incendie s'est déclaré dans le bâtiment. La situation a probablement été déclenchée par un court-circuit du four à micro-ondes.

L'appartement regorgeait d'objets et de meubles, et le déjeuner se préparait sur le fourneau, avec beaucoup d'huile, créant des conditions propices à la propagation des flammes en quelques secondes. Les adultes, dont la mère et une grand-mère, ont réussi à sortir. C'est cette dernière qui a été la première à fuir vers la rue, portant deux enfants dans ses bras et demandant désespérément de l'aide. Les autres se sont précipités dehors.

Quelques minutes après le début de l'opération de sauvetage, les secouristes ont atteint la chambre où la petite D. Sow dormait, continuant à respirer la fumée pendant de longues minutes. Une ambulance aérienne, Pegaso, a été alertée. Malheureusement, la situation était désespérée. Il a été décidé de transporter la petite fille à l'hôpital San Giuseppe, où elle a été déclarée morte une heure plus tard.

La petite D. Sow aurait eu 4 ans dans quelques mois. Elle avait des cheveux noirs, des nattes nouées et des perles colorées. Sa mère, Marème, qui habite à Pontedera, travaille pendant la journée. Les investigations policières se poursuivent. Hier, les habitants du bâtiment touché par l'incendie ont été à nouveau interrogés, à commencer par la grand-mère, qui a donné l'alerte.

Pour le moment, il ne semble pas y avoir de suspects. Le mari, la femme et leurs trois enfants vivent dans la maison où s'est produit l'incendie, ainsi que la mère de l'homme, qui a été la première à sonner l'alarme dimanche à 12h15. Le couple n'était probablement pas chez lui lorsque l'incendie s'est déclaré, et D. Sow a été retrouvée inconsciente par les pompiers dans une chambre remplie de fumée.

Une autopsie du corps de la petite fille devrait avoir lieu aujourd'hui.