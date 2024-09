Un rapport d'enquête final, révélé par l'agence de presse IRIB, rapporte que des conditions météorologiques extrêmes sont en fait responsables de l'accident d'hélicoptère qui a entraîné la soudaine disparition de l'ancien président iranien, Ebrahim Raïssi, au mois de mai de cette année.



À la date du 19 mai 2024, l'ex-président de l'Iran, Ebrahim Raïssi, s'en est allé dans des conditions inexplicables. La soudaine perte du chef d'Etat iranien de 63 ans, en pleine mésentente politique avec le gouvernement israélien, a engendré pas mal de spéculation laissant sous-entendre que la nation juive et son éternel associé, les États-Unis, avaient une main mise sur la mort de ce dernier. Cependant, un récent rapport publié par l'état-major général des forces armées iraniennes, offre une toute autre explication.



Selon les résultats de l'enquête, des conditions météorologiques extrêmes, dont notamment un épais brouillard, sont les principales responsables de l'accident d'hélicoptère ayant conduit à la mort de l'ancien président iranien, Ebrahim Raïssi. Tous les aspects techniques, électroniques, d'ingénierie et de navigation de l'hélicoptère ont été minutieusement examinés, et les conclusions ont confirmé que toutes les mesures et procédures suivies par le pilote étaient conformes aux normes et aux réglementations établies avant et pendant le vol.