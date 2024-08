Investiture du président Iranien : Le président de l’Assemblée nationale a porté le message du Chef de l’État

Invité à Téhéran à la cérémonie d’investiture du nouveau Président iranien, S.E.M. Mazoud Pezeshkian, le président Amadou Mame Diop, représentant le président de la République Bassirou Diomaye Faye, a salué « l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Iran, adossée sur le partage de valeurs communes dont la défense des idéaux de paix, de justice et de solidarité, notamment, au sein de la Oumah Islamique », lit-on dans un communiqué transmis à la presse.





Magnifiant la position constante et déterminante de la République islamique d’Iran dans la défense de la cause palestinienne, le Président Amadou Mame Diop a rappelé « l’attachement du Sénégal à cette cause qu’elle défend régulièrement, notamment à travers la présidence du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975. »





Le président Mame Diop a eu une séance de travail avec son homologue iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Les deux présidents ont souligné le rôle que jouent leurs Parlements, « dans le renforcement des relations d’amitié et de coopération ainsi que la promotion des causes communes au sein de plusieurs instances interparlementaires régionales ou internationales, telle que l’UPCI. »



L’occasion faisant le larron, le président de l’Assemblée nationale a invité son homologue iranien à effectuer une visite au Sénégal. Amadou Mame Diop souhaite la redynamisation du groupe d’amitié Sénégal-Iran, qui constitue un des multiples leviers dont disposent les deux parlements pour renforcer leur coopération et coordonner leurs actions.