Investissements privés au Sénégal : « 2.332 millions de dollars soit un bond de 432% en 2021 » (Mountaga Sy)

Il y'a 09 ans qu’il prenait la locomotive du train de l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux. Beaucoup de projets ont été livrés dutant son passage. On peut citer le projet du TER dernier à être livré, le plus grand projet du Sénégal post indépendance, l'Autoroute à péage Dakar-Diamniadio et son prolongement jusqu'à AIBD, le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), la restauration des plages de Saly, la réhabilitation de la cathédrale de Saint-Louis, la requalification de l'ancienne Place Faidherbe, la restructuration et l'assainissement de Pikine Irrégulier Sud.



Dans le domaine de l'environnement des affaires également, des réformes et projets majeurs ont été identifiés et exécutés pour lever progressivement les contraintes au développement du secteur privé afin qu'il puisse jouer. Cependant, magnifiant le comportement des investissements, Mountaga Sy a rappelé ce jeudi, à l’occasion de l’officialisation de son départ de l’Apix, que le Sénégal a engrangé 403 millions de dollars d’investissements privés. Mais il est heureux de constater qu’en 2021, ce montant a atteint 2.332 millions de dollars soit un bond de 432%.



Ceci, en réalité, constitue un effort pour les choix pertinents et intelligents de la mise en œuvre des projets du président Macky Sall portés par l’Apix SA. Dans un cycle récent, l’ancien directeur général de la société des grands travaux a précisé que le nombre de créations d’entreprises positionnant l’Apix comme le meilleur et le plus grand centre de formalisation des porteurs de projets a augmenté de 34,34%.