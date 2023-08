Investissement au Sénégal : ATIDI ouvre ses portes et s’implique davantage dans le pays de la Téranga.

Selon le secrétaire général du ministère des finances et du budget, Mr Abdoulaye Sambe, à l’horizon 2050, l’Afrique contera un peu plus de 2,5 milliards d’habitants, soit plus du quart de la population mondiale. Pour lui, la réponse convenable aux attentes légitimes de cette population majoritairement jeune ne saurait se faire sans des investissements massifs à la fois publics et privés, c’est pourquoi cela fait plusieurs mois que les autorités du ministère des Finances et du Budget s’oriente vers l’Assurance pour le Développement du Commerce et de l’Investissement en Afrique (ATIDI) pour valoriser cette nouvelle politique. Aujourd'hui, ces acteurs ont organisé un atelier portant sur le thème « Atténuer les risques liés au commerce et aux investissements en Afrique ».