Investi par l’APR, Amadou Bâ s’engage : « Je favoriserai un dialogue ouvert et inclusif et je me projetterai loyalement et passionnément vers l’émergence ! »

Après avoir été investi par l’Alliance pour la République (APR), Amadou Bâ compte pérenniser son engagement envers son parti et la coalition présidentielle. « Je ressens une responsabilité immense envers chaque militant et chaque sympathisant qui place sa confiance en notre coalition pour bâtir un avenir meilleur. Je suis déterminé à œuvrer pour l'unité de notre coalition, à rassembler toutes les forces et les voix en son sein. Car c'est en restant unis, que nous pourrons faire face aux défis et saisir les opportunités qui se présenteront à nous », rassure le Premier ministre désigné comme candidat pour la succession de Macky Sall à la tête du Sénégal.



Selon Amadou Bâ, il est bien possible d’atteindre les objectifs, mais cela a bien un prix : il s’agit de l’unité. « Je suis résolu à être le rassembleur dont notre coalition a besoin en ces temps précis. Mon engagement premier est de maintenir l'unité de notre parti et de préserver la cohésion de notre coalition. Nous sommes une alliance diversifiée, avec des opinions et des perspectives variées. Mais la diversité de notre coalition et de notre parti est une richesse et un atout. C'est dans cette diversité que nous puisons notre capacité à proposer des solutions innovantes et à répondre aux besoins de notre peuple. Notre capacité à réaliser cette unité est réelle, car nous avons des valeurs et une vision communes pour notre pays. C'est sur ces valeurs et cette vision que nous bâtirons notre unité, notre solidarité et notre cohésion », renchérit Amadou Bâ qui entend favoriser « un dialogue ouvert et inclusif, où chaque opinion est entendue, où chaque voix compte ». Ainsi, Amadou Bâ veut établir une communication transparente et régulière avec tous les responsables du parti et de la coalition en veillant à ce que chacun d’entre eux se sente impliqué et écouté dans le processus décisionnel. Nous nous appuierons sur nos forces respectives pour bâtir une campagne forte, porteuse d'espoir pour le Sénégal de demain.



Je considère la préservation de la cohésion nationale comme l'une des priorités les plus essentielles. Notre pays traverse, en effet, une période délicate, marquée par des défis majeurs, tels que la montée de l'insécurité dans la sous-région dans le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz sur notre territoire. Face à ces enjeux, la cohésion nationale est le ciment qui nous permettra de surmonter les obstacles et de bâtir un avenir plus stable et prospère.



Dans le cadre de la sécurité , Amadou Bâ a aussi donné des gages à ses camarades républicains qui l’ont investi. « Notre coalition va continuer d’être une force pour la paix et la stabilité de notre pays. Je prends la menace sécuritaire très au sérieux. Je m'engage à renforcer nos forces de défense et de sécurité pour assurer la protection de nos frontières et garantir la sécurité de nos concitoyens. Nous devons également coopérer avec nos voisins et la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et les autres menaces transfrontalières », a-t-il indiqué, se disant déterminé à mener le Sénégal vers l’émergence avec dévouement, loyauté et passion. « J’ai participé à l’opérationnalisation, à la mise en acte, aux ajustements et améliorations de la vision la plus ambitieuse du développement du Sénégal : le Plan Sénégal Émergent. Le PSE, une vision qui porte le présent et un énorme potentiel pour le devenir de notre pays. Je poursuivrai sa mise en œuvre, en veillant à ce que chaque mesure prise contribue réellement au progrès et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous continuerons également à favoriser l'investissement, à promouvoir l'innovation et à soutenir nos entrepreneurs pour stimuler la croissance économique et créer des emplois durables », promet le candidat.